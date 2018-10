Geoff Emerick är död

Han var The Beatles ljudtekniker.

Ifall vi enas om att The Beatles femte medlem – utvald bland en lång rad kandidater – var producenten George Martin, vilket är rätt rimligt, så är det ganska följdriktigt att påstå att teknikern Geoff Emerick var den sjätte. Han var under det sena 60-talet i högsta grad med och satte sin prägel på bandets musik. På tisdagen dog han i en hjärtattack, 72 år gammal.

Han var bara 15 år fyllda när han 1960 anställdes i EMI-studion på Abbey Road, som assistent till teknikern Norman Smith. När denne gick vidare till högre befattningar – bland annat kom han att producera Pink Floyds första skivor – steg också Emerick i graderna.

Hans första insats som Beatles förstetekniker var för albumet "Revolver" från 1966. Jobbet inleddes med en udda beställning – John Lennon hade begärt att skivan skulle låta "som Dalai Lama som ropar från en bergstopp". Emerick föreslog George Martin att köra Lennons röst genom en Lesliehögtalare och att närmicka Ringo Starrs trummor, ett bruk som EMI förbjudit eftersom mikrofonerna var känsliga.

När Beatles och Martin fortsatte att med studion som arbetsredskap vidga gränserna för popmusiken var Emerick ofta den som både översatte och verkställde musikernas önskemål.

Utöver Beatles jobbade han 1966 med hitsinglar som Manfred Mann's "Pretty flamingo" och året därpå med The Zombies mycket färgstarka och stilbildande album "Odessey and oracle". Bland Beatles skivor märks hans hand tydligast på den starkt Paul McCartney-präglade plattan "Abbey road". Internt kom han att uppfattas som Pauls man, och efter bandets splittring jobbade han med flera av McCartneys plattor. En av dem, "Band on the run", producerade han.

Teknikeruppdragen övervägde – han spelade in allt från Kate Bushs demolåtar till album med Cheap Trick och Jeff Beck – men då och då producerade han. Mest anmärkningsvärd är Elvis Costellos intrikata "Imperial bedroom" som 1982 framstod som new wave-epokens "Abbey road".

Geoff Emerick gav 2006 ut memoarboken ”Here, there and everywhere: My life recording the music of the Beatles”.