Hater sätter sporrarna i popen

Drömsk Malmöpop rider ut i världen

Hater INDIEPOP. Siesta

Hater är ett av de mer älskvärda nya popbanden, en Malmökvartett som med stor omsorg spelar fjäderlätt och drömsk pop – likt Alvvays eller ett Beach House utan de yviga anspråken. Bandets bästa vapen är Caroline Landahl, med ett tonfall som i varje utandning ger röst åt den sköna melankolin.

Men när det klädsamma svårmodet ger vika för otyglad desperation, mest akut i "Your head your mind", sjunger hon enligt hävstångsprincipen och hon låter både pressad och småsur. Olycksfall i arbetet? Knappast: bandet odlar en kaxig stil där pur skönhet och cool nonchalans samexisterar. Sålunda kan de inleda med ett beat i styltig tretakt – det låter som ett kärleksbrev till Velvet Underground – trots att vi snart hör att de kan bättre. De diskreta stråkarna i "Trying to keep up with" ger färg på kinderna, men Haters sound är kvartettens.