Iron Maiden-sångaren till Malmö i jul

Iron Maiden-sångaren Bruce Dickinson besöker Malmö i vinter med sin spoken word-föreställning ”A conversation with Bruce Dickinson”.

Bruce Dickinson är inte bara pilot, bryggmästare och sångare i Iron Maiden. Han har även skrivit självbiografin ”What does this button do?” och reser runt med en spoken word-föreställning. För några veckor sedan besökte han Köpenhamn och Stockholm med föreställningen ”A conversation with Bruce Dickinson”. Nu är det klart att han återvänder i december för att göra föreställningar i Göteborg och Malmö.

Den 20 december ställer han sig på Malmö Lives scen och alla i publiken kommer även att få ett signerat exemplar av Dickinsons självbiografi. Biljetterna släpps den 5 oktober.