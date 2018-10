Efter kritiken – Jerringpriset ändrar röstningsregler

Röstningssystemet för Jerringpriset, Radiosportens pris till årets främsta svenska idrottsprestation, görs troligen om.

Det finns redan begränsningar för hur många gånger man kan rösta via webben och via SVT:s app "Duo", men tidigare har man kunnat ringa in hur många röster som helst. Där kommer förmodligen en begränsning införas.

– Troligen gör vi så i år att vi jämställer de här olika formerna för hur man kan rösta, att man kan rösta lika många gånger i Duo-appen som via telefon. Detaljerna är inte klara men troligen blir det så, säger Radiosportens chef Markus Boger till Radiosporten.

Priset har från sina håll kritiserats de två senaste åren, då ryttaren Peder Fredricson har tilldelats det. Bland annat har en del menat att det har handlat om "röstkupper" från ridsportsfolket.

Den 21 november kommer juryns nomineringar till Jerringpriset 2018.