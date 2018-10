Miljöveckan är här. Årets tema är "Fixa grejen". På Stpln i Västra hamnen var det under onsdagskvällen både cykelverkstad, reparation av elektronik, gerillaslöjd och lasersnickeri.

Malmö stad och Naturskyddsföreningen lyfter fram reparation och återbruk under första veckan i oktober. På Stpln (Stapelbädden) i Västra hamnen rådde fixarstämning i cykelköket, i verkstan och i andra lokaler.

— Jag visar hur man gör egna besticklådor av tunn plywood i en laserskärare, berättar Olov Källgarn som också är koordinator för fixar-veckan i Malmö.

Man designar lådan i ett datorprogram varpå laserskäraren bränner ut passbitar som sedan sammanfogas manuellt.

— Det går att göra mycket med en laserbrännare. Det är en ganska dyr maskin, inget man har själv. Då är det bra att det finns en förening som äger den.

Olov Källgarn har genom Malmö kommun till uppgift att synliggöra alla olika föreningar som finns i Malmö.

— Det ska vara lätt att göra rätt, säger han.

I ett annat rum i den gigantiska stapelbädden, som en gång användes av Kockums varv, ägnar sig föreningen Gerillaslöjd åt att brodera olika "statements", som "All you need is less".

— Vi uppdaterar det klassiska kvinnliga handarbetet, men den sociala biten är minst lika viktig. Vi är en grupp som gör det tillsammans. Alla är välkomna, säger Eileen Laurie.