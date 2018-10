Lugi Rugbys herrar tog steget till division 1

I mars i år trädde en ny tränarduo in för att coacha Lugi Rugbys herrar. Succén lät inte vänta på sig: nyligen stod det klart att laget vann sin serie och därmed tävlar i division 1 under nästa säsong.

– Rugby is all about fun, förklarar en glad Stuart Birch när vi ses i samband med en träning på Centrala idrottsplatsen. Tränarkollegan Alasdair Day har tvingats stanna hemma på grund av influensa.

Att laget som de tränar inte bara klarade sig väl under säsongen utan till slut gick och vann hela serien var mer än Stuart Birch hade väntat sig.

– Det är hårt arbete bakom detta, och visst vi hade en plan, men att det skulle gå så här bra, det trodde faktiskt inte. Vi vann 6 matcher och spelade lika i två.

Det var i mars i år som han tillsammans med Alasdair Day trädde in som tränare i herrlaget. Både Alasdair och Stuart har gedigen bakgrund som rugbyspelare och har kommit till Lund under de senaste åren för att arbeta på ESS. Båda är från Storbritannien ursprungligen, men kände inte varandra tidigare. Att de möttes på ESS och började prata rugby var mer eller mindre en slump eftersom de arbetar på skilda avdelningar.

Från olika håll hade de hört att Lugi Rugby kunde behöva tränarhjälp, och efter att ha snackat ihop sig bestämde de sig för att satsa.

– Vi har mer eller mindre samma inställning, jag och Alasdair, och är överens i 99 procent av fallen. Vi har inställningen att rugby handlar om att ha roligt. Sedan krävs det givetvis stukturerat, oerhört hårt jobb och hängivenhet för att komma någonstans, säger han.

Bollskicklighet är också något som tränarna lagt stor vikt vid under träningarna.

– Målet är att varje spelare ska röra vid bollen 200 gånger per träningstillfälle, säger han.

Stuart Birch betonar att spelarnas insats är avgörande för serievinsten.

– Vi såg snabbt att här finns talang och potential. Vi hoppas framöver att kunna behålla den här starka kärnan och fylla på med nya spelare allt eftersom.

Vid sidan om Stuart Birch står Stefan Landgren, föreningens ordförande som varit med i föreningen sedan starten 1972. Idag har föreningen cirka 140 medlemmar. Han gläds förstås över de senaste framgångarna på herrsidan som innebär ett trendbrott för föreningen.

– Det är länge sedan vi hade ett lag som var så bra. Två gånger tidigare har vi haft lag i elitserien, men nu under de senaste 15 åren har vi inte haft något lag i högsta serien. Det är jätteroligt att det händer nu, säger Stefan som själv fortfarande spelar rugby i klubbens lag för oldboys över 50 år.

Att tävla i division ett innebär fler resor för laget.

– Vi får åka tåget till Stockholm ganska ofta. Många av de lag som de ska möta finns i Stockholmstrakten, i Södertälje och Uppsala.

Och så klart kan laget vänta sig ett tuffare motstånd i den högre serien, konstaterar Stuart.

– Nivån kommer att vara mycket högre. Och vi blir tvungna att söka fler sponsorer för att klara av alla resor. Men vi ser verkligen fram emot det, säger tränaren innan han joggar bort över gräsplanen för att inleda kvällens träning.