Rösler om Besiktas: "Vi kan såra dem som lag"

Malmö FF-tränaren Uwe Rösler är optimistisk inför mötet med gruppfavoriten Besiktas på Stadion på torsdagen.

– Vi kan såra dem som lag, sa han på onsdagens presskonferens.

På torsdagen spelar Malmö FF den första hemmamatchen i höstens Europa Leaguegruppspel.

Gruppfavoriten Besiktas med stjärnor som Pepe, Quaresma och Ryan Babel står som motståndare.

– Det är erfarna spelare som har varit på den nivån under många år och varit framgångsrika. Så självklart är jag väldigt nöjd med att jag har Markus Rosenberg i laget som är "keep going strong". Vi kommer behöva honom i det här läget, sa MFF-tränaren Uwe Rösler på den sista presskonferensen innan torsdagens match.

Två andra spelare med viss Europaerfarenhet är Johan Dahlin och Rasmus Bengtsson som varit utanför laget den senaste veckan på grund av skador. Om de är redo för spel på torsdagen kunde Uwe Rösler inte ge klart besked om.

– Båda kommer träna på onsdagskvällen. Vi kommer avvakta den träningen innan vi tar ut truppen.

I gruppspelspremiären för två veckor sedan åkte Malmö FF på ett svidande nederlag när man förlorade mot belgiska Genk på bortaplan. Förlustmatchen slutade 0–2 efter att Malmö FF blivit utspelade.

Trots att det är Besiktas som är gruppens stora favorit är inte Uwe Rösler allt för imponerad. Han berättade att man sett laget i deras två senaste Europamatcher mot Linz och Sarpsborg.

– Det är lag som är på samma nivå eller som vi till och med är bättre än. De kommer att ge oss chanser. Vi har respekt för dem som klubb och för deras historik och de har stor individuell skicklighet, men vi kan såra dem som lag. Det kommer bli vår möjlighet i morgon, sa Uwe Rösler.