Sverigeaktuella Beach House om skitåret 2017

Beach House kommer till Sverige med ny liveshow och plattan "7" – som skrevs då Trump fick makten i USA. – Enda valet är att fortsätta arbeta. Fantastiska saker kan uppstå i spända tider, säger Victoria Legrand till TT.

Sverigeaktuella Beach House – drömpopduon från Baltimore – släppte i maj sitt sjunde studioalbum med den passande titeln “7”.

– Vi valde numret dels därför att det, såklart, är vårt sjunde album. Men framför allt för att det är något punkigt över det, något modigt och transparent, säger Victoria Legrand som tillsammans med Alex Scally utgör Beach House.

”7” är en något mer intensiv och klubbig version av den mjuka och melankoliska drömpopen som kännetecknar duon. Den nya riktningen beror på två saker – nya samarbeten i form av producenten Sonic Boom och trummisen James Barone, samt den politiskt turbulenta tid som plattan skapades i.

– Det är inte en politisk skiva, men vi lade känslor och intensitet i albumet som hade mycket att göra med den tid vi levde i. Vi skriver om vår upplevelse av livet, och den här plattan råkade skrivas under ett väldigt konstigt år, säger Victoria Legrand och fortsätter:

– Jag kommer aldrig att ångra 2017, det var året vi gjorde ”7” och jag är glad att det hände. Konst blomstrar i mörka tider – och mörka tider är inget nytt för mänskligheten, historien är fylld av dem.

På bara några månader blev plattan klar. Mycket tack vare att bandet byggde en inspelningsstudio i Baltimore, samtidigt som duon skrev musiken – en process Alex och Victoria oftast gör tillsammans.

Första singeln ”Lemon glow” är ett exempel på Beach Houses klubbigare sound. Huruvida detta är en återkommande musikalisk riktning för duon är Victoria inte säker på:

– Det kan jag inte lova men rytm har alltid inspirerat oss, och en del låtar har fått en specifik rytm – vi följer alltid låtens känsla.

TT: Har du en favoritlåt på det nya albumet?

– Just nu gillar jag ”Girl of the year”. Den har en feminin, destruktiv och glamourös aspekt som jag gillar.

Sedan albumsläppet har Beach House turnerat flitigt med det nya materialet. I höst ger duon prov på sitt drömska ljudlandskap på svensk mark.

– Vi lägger massa energi på att utveckla konserterna. Vår show ser helt annorlunda ut i dag än för ett år sedan. Vi ändrar saker hela tiden och gör aldrig en exakt likadan show två gånger.

– Det är mycket arbete, men jag tror att det är en stor orsak till vår tillväxt. När du lägger energi i någonting får du den energin tillbaka.

Det är långt ifrån första gången Beach House uppträder i Sverige. Den här vändan blir det konserter i Lund, Göteborg och Stockholm – och repertoaren består främst av ny musik.

– Att spela nytt material är den bästa delen av setet, men på alla våra album är det några låtar som vi inte spelar live.

TT: Vad är bättre – att uppträda eller skriva och spela in?

– Det är så olika processer. Att skriva och utveckla idéerna är alltid väldigt inspirerande. Det finns inget som mäter sig med när du har skrivit något nytt du är förväntansfull över, säger Victoria Legrand och fortsätter:

– Live är helt annorlunda. Det bästa med att uppträda är människorna, när publiken integrerar med det nya materialet och ger liv till ens arbete. Det är en väldigt vacker upplevelse.