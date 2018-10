Unga politiker kämpar för rättvist Brasilien

Fakta

Utredningen av den gigantiska korruptionshärvan pågår sedan 2014.

I härvan ingår flera byggföretag. De ska ha ingått i en kartell som gjorde hemliga utbetalningar till oljebolaget Petrobras direktörer i utbyte mot fördelaktiga kontrakt. Petrobras ägs till största delen av den brasilianska staten.

Pengarna gick till att finansiera valkampanjer och muta politiker. En del av pengatvätten sköttes från en bensinstationskedja, något som har gett utredningen dess namn – Operacão lava jato (Operation biltvätt).

Tiotals miljarder kronor, lågt räknat, ska ha betalats ut i mutor. Alla inblandade hade något att vinna på upplägget och mutorna betalades ut i kontanter eller i form av bilar, dyra viner, värdefull konst, Rolexklockor, lyxjakter, helikoptrar eller prostituerade.

Källa: Folha de São Paulo, O Globo, The Guardian, The New York Times med flera