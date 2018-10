Extra avspärrningar och ökade kontroller väntar besökarna vid torsdagskvällens Europa League-match mellan Malmö FF och Besiktas på Stadion. Detta efter önskemål från de turkiska gästerna.

Klockan 21.00 är det avspark i Europa League-matchen mellan Malmö FF och Besiktas. Det kan vara idé att komma till Stadion i god tid, eftersom insläppet kan ta längre tid än vanligt.

Runt arenan kommer det att finnas en yttre avspärrning, som innebär att det inte går att röra sig på Stadiontorget utan biljett.

– Det är för att bemöta Besiktas önskemål om att inga av deras supportrar ska kunna komma in på matchen. Först är det en yttre gräns där man visar sin biljett och sedan får man visa den igen när man ska in på Stadion. Det var på samma sätt under våra CL-matcher, säger MFF:s kommunikationschef Peter Åhlander.

Bakgrunden till Besiktas önskemål är att klubben har press på sig att undvika publikincidenter efter tumult i samband med en Europa League-match mot Lyon förra säsongen.

Peter Åhlander meddelar att beslut om yttre avspärrningar än så länge bara har fattats för matchen mot Besiktas.

– Om det blir liknande under de andra EL-matcherna vet vi inte. Det får vi ta ställning till från fall till fall.

MFF har sålt 17 470 biljetter till matchen. Några fler blir det inte, eftersom föreningen valt att bara sälja lösbiljetter i sina biljettluckor – som ligger innanför avspärrningen.

Insläppet till supportertorget börjar klockan 19, övriga ingångar på Stadion öppnar 19.30.

– Vi rekommenderar alltid våra supportrar att komma i god tid. Nu börjar matchen 21 och vi hoppas att supportrarna är där tidigt för att skapa en god stämning, säger Peter Åhlander.