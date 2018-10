"Gunnar Hökmark slår rekord i att sparka in öppna dörrar."

Marita Ulvskog (S) replikerar att Socialdemokraterna i Europaparlamentet visst kritiserar sina partikollegor för rasism och diskriminering, det gäller bland annat Rumänien.

I sin iver att kritisera oss socialdemokrater slår moderaten Gunnar Hökmark rekord i att sparka in öppna dörrar.

Han bygger ett luftslott ( Aktuella frågor 2/10 ) om att Socialdemokraterna i Europaparlamentet inte skulle kritisera personer från vår partigrupp som begår övertramp. Så sent som för några dagar sedan riktade de svenska socialdemokratiska Europaparlamentarikerna, med mig som delegationsledare, kritik mot hur den rumänska regeringen brister i kampen mot korruption.

Den rumänska premiärministern Viorica Dancila (S) hade bjudits in till Europaparlamentet för att förklara sig. Under detta möte riktades mycket tuffa frågor till henne om utvecklingen i landet. Den svenska S-delegationen har, tillsammans med flera andra partier, även lyft frågan om korruption i Rumänien till det paneuropeiska Party of European Socialists, PES.

Frågan om korruption i Rumänien är inte ny och problemen går djupare än bara de senaste årens lagändringar. När Rumänien gick med i EU den 1 januari 2007 rådde ett partiövergripande samförstånd om att mycket arbete återstod för att reformera rättsväsendet och för att motverka korruption. För att stödja landet inrättades en samarbets- och kontrollmekanism, ledd av EU-kommissionen, som regelbundet avger lägesrapporter.

Vi har varit väldigt tydliga i stödet till denna mekanism och det viktiga arbete som görs av den ansvarige social-demokratiske EU-kommissionären Frans Timmermans. Han har inte – till skillnad från sina konservativa EPP-kollegor i kommissionen – haft några som helst problem att sakligt kritisera regeringar med samma partitillhörighet när det funnits skäl för detta. Under onsdagens debatt (3/10) om Rumänien i Europaparlamentet framgick detta tydligt. Vi socialdemokrater ställde oss bakom initiativet att hålla denna debatt, vilket är ytterligare ett bevis på att Gunnar Hökmarks tes inte håller.

Den kanske allvarligaste anklagelsen om att vi skulle blunda för partikamraters rasism framstår som magstark med tanke på att den kommer från en företrädare för ett parti som på hemmaplan nu öppnar för att ett rasistiskt parti får politiskt inflytande i kommuner och där även flera tunga kommunala företrädare vill se samma samarbete på riksnivå.

Vad gäller frågan om rasism och diskriminering råder självklart nolltolerans och vi kommer alltid att kritisera rasistiska uttryck, oavsett vem avsändaren är. Detta gäller självfallet den rumänska regeringen såväl som alla andra regeringar. Den svenska socialdemokratiska delegationen har arbetat stenhårt i Europaparlamentet mot antiziganism och alla andra former av rasism.

Vi har varit drivande för att få till stånd den EU-strategi för integrering av romer som numera finns på plats. Vi kommer att fortsätta att driva på medlemsstaterna för att genomföra denna på ett korrekt sätt, däribland självklart även Rumänien. Vi anser också att EU måste bli bättre på att bekämpa diskriminering och rasism. En viktig pusselbit vore att få på plats skärpt lagstiftning, men det har tyvärr blockerats av medlemsstaternas regeringar i ministerrådet sedan 2008.

Det tål att sägas att ministerrådet domineras av konservativa regeringar – alltså meningsfränder till Gunnar Hökmark.

Demokratin och rättsstaten är hotad på flera håll i Europa. Rasistiska partier utmanar grundläggande värderingar. De har till och med hamnat i regeringsställning på flera håll i Europa, däribland i Italien och Österrike. Vi samverkar gärna med Gunnar Hökmark för att stå upp för demokratin och rättsstaten i hela Europa, men han bör först städa upp framför sin egen dörr.

Marita Ulvskog

Marita Ulvskog (S) är Europaparlamentariker och delegationsledare för Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet.