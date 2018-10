”Idol”-Vanja förberedde sig i veckor på hatet

Fakta

1. Nathalie Brydolf, 23, Bromma: "Something's got a hold on me" (Christina Aguilera/Etta James)

2. William Segerdahl, 16, Vänersborg: "Attention" (Charlie Puth)

3. Tua Selge, 17, Umeå: ”Sand” (Molly Sandén)

4. Sebastian Walldén, 23, Göteborg: "Promises" (Calvin Harris/Sam Smith)

5. Ki Soe, 17, Hallsberg: ”September song” (JP Cooper)

6. Maximillian Bergstrand, 24, Borlänge: "My generation" (The Who)

7. William Strid, 21, Söderhamn: "How to save a life" (The Fray)

8. Ambér Flores, 20, Stockholm: "If I were a boy" (Beyonce)

9. Kadiatou Holm Keita, 17, Lidingö: "Say something" (A great big world/Christina Aguilera)

10. Bragi Bergsson, 25, Västra Frölunda: "Way down we go" (Kaleo)

11. Vanja Engström, 18, Lidingö: ”Born to be wild” (Steppenwolf)

12. Matice Kamara, 18, Halmstad: "Pari" (Hov1)