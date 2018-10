När evigheten är en lada full av doftande hö

Fakta

Född: 1963.

Bor: i Mosfellsbær, en liten ort med 10000 invånare strax utanför Reykjavik.

Familj: Två barn, en hund.

Bakgrund: Debuterade som poet och ser sig själv som en poet som skriver romaner.

Böcker: Efter genombrottsromanen "Sommarljus, och sen kommer natten" har Jón Kalman Stefánsson blivit nominerad till Nordiska rådets litteraturpris fyra gånger och är i dag en av Islands internationellt mest läsa författare med sju romaner översatta till svenska av John Swedenmark.

Läser just nu: "Alltid några diktsamlingar, just nu Werner Aspenström, en av mina favoriter. Läser om 'Skattsökaren' av Le Clezió som är så otroligt fin. Han har en särskild atmosfär i sina böcker, man går in i en värld."

Lyssnar på: "Musik är otroligt viktigt för mig. Jag lyssnar på allt, klassiskt, Dylan, Nina Simone, Tom Waits."

Värsta perioden: "Efter att jag givit ut en bok. Jag är utmattad och har ingen energi. Förr gladde jag mig åt den här tiden, nu är det tvärtom. Det är fruktansvärt att inte skriva på något. Men nu är jag i gång med en ny roman."