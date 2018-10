Skyttedrottningen fokuserar bara på nuet

Anfallaren Anna Anvegård fortsätter att ösa in mål för den allsvenska nykomlingen Växjö. Efter säsongen ska hon ta ett beslut om sin klubbframtid. – Just nu har jag fokus på klubblaget och landslaget, säger 21-åringen inför kvällens landskamp mot Norge.

Inför Växjös och hennes egen debutsäsong i allsvenskan hade Anna Anvegård gjort makalösa 146 seriemål på fem år. Nu kan 21-åringen från Bredaryd även lägga till tolv mål i landets högsta serie – mer än hälften av tabellsexan Växjös sammanlagda målproduktion (23 mål) denna säsong.

– Det är klart att det är kul att göra mål för att hjälpa laget, säger Anvegård ödmjukt till TT inför landskampen mot Norge på Olympia i Helsingborg.

Förbundskaptenen Peter Gerhardsson är imponerad över att Anvegård gör mål oavsett vilken division det handlar om.

– Hon har ju den klassiska näsan för målet och vet var det ligger. Jag tycker att hon i Växjös sätt att spela passar väldigt bra. Att både vara en avslutare men också framspelare. Jag tycker också att hennes speluppfattning är intressant, säger Gerhardsson.

Noteringen gör att hon är tvåa i skytteligan med tre omgångar kvar att spela. Leder gör Rosengårds Anja Mittag på 14 fullträffar.

– Anja Mittag är ju bra och hon gör många mål också, men det är inte så att jag blir ledsen om hon eller någon annan vinner skytteligan. Jag är helt okej nöjd med antalet mål jag har gjort hittills.

Anvegård skrev inför säsongen på för ett plus ett år med Växjö och hennes målsuccé borde generera intresse från såväl större svenska som utländska klubbar.

– Vi har tre matcher kvar och när de matcherna är spelade får jag kolla vad som händer nästa säsong.

TT: Är det några klubbar som jagar dig?

– Det är inget jag vill prata om nu. Jag försöker hålla fokus just nu på klubblaget och landslaget, så får vi ta det senare.

I juni fick Anvegård göra A-lagsdebut via ett inhopp i VM-kvalet mot Kroatien. Hon fick även hoppa in i den efterföljande kvalmatchen borta mot Ukraina, men när VM-biljetten säkrades under den senaste samlingen mot Ukraina (hemma) och Danmark (borta) blev det ingen speltid. I landskamperna mot Norge i kväll och Italien borta på tisdag hoppas 21-åringen på mer speltid.

– Det är träningsmatcher nu och vi får göra fler byten. Det är klart att det blir större chanser att spela. Klart jag hoppas på några minuter, säger Anna Anvegård.

Fakta Anna Anvegård Född: 10 maj 1997. Position: Anfallare. Klubb: Växjö DFF. Allsvenskt facit hittills i år: 12 mål på 18 matcher. Landskamper/mål, A: 2/0. U23: 3/8. U19: 4/13. U17: 3/14. Aktuell: Anfallare i A-landslaget i fotboll, som i kväll möter Norge i en landskamp på Olympia i Helsingborg.