Soulhits som jazz och fri lek

Underground, Mejeriet, 3/10

Hur vet man att det är höst? För att man kan krypa in på Underground igen.

Hur vet man vad man ska få höra där? Det vet man inte.

En av poängerna, kanske den viktigaste, med denna jazz- och improvisationsklubb har alltid varit just överraskningsmomentet.

Musiker möts på scenen, vissa för första gången, ibland med en stunds repetition före, ibland inte. Och så kör de loss. Nya koncept hittas på och testas, hyss uppmuntras och förväntas.

Löst i kanten är granne med plötsliga snilleblixtar.

I onsdags var huvudnumret sångerskorna Mariam Wallentin och Sofia Jernberg, ihop. Ingen av dem är känd som blyg när det kommer till att testa nytt. Här var temat "souldivor" och de här låtarna har nog knappast låtit såhär förut.

Duon backades upp av den alltid flexibla hustrion Mathias Landaeus/Jonny Åman/Cornelia Nilsson och öppnade med Angie Stones parad­nummer ”Wish I didn't miss you”, trogen originalet, men utan några djärvare grepp.

Då var det mer eget stuk på ”I wanna dance with some­body (who loves me)”, här mycket långsam och levererad så att den nästan kunde varit en jazzstandard.

Mariam Wallentins mörka vibrerande röst fick en motpol i Sofia Jernbergs ljusa veka sångstil och mot slutet vreds trycket upp.

”What's love got to do with it” fick samma reggaegung som hos Tina Turner, sångerskorna turades om med verserna och stämsjöng i refrängen.

I Beyoncés ”Crazy in love” blev det både rap och diverse ljudeffekter och så småningom fick vi förstås också en bit Aretha, i form av ”Respect”. Mest energi gavs extranumret, Chaka Khans återkomst ”Like sugar”.

Rent allmänt kunde de två gärna fått blåsa på mer helhjärtat några gånger till under kvällen och man fick leva med att de glodde rätt stint i sina textpapper. Men duon tog sig å andra sidan stora härliga friheter, broderade ut, kryddade med diverse fria infall och växlade mellan mustig djup sång och tjut/gnäll i diskanten.

Musikaliskt, underhållande och just överraskande.

Gästfria klubbvärden Mathias Landaeus vill inte alls ha gästfritt. Före paus hade han bjudit in alltid hörvärde tenormannen Fredrik Ljungkvist som vikarie för en sjuk Tim Hagans.

Ljungkvist är en annan fritänkare och ­-spelare, men även helt hemma i standardjazzen. Nu kom en vacker ”I fall in love too easily”, en snirkligt bluesig Monkaktig och helt nyskriven sak av Landaeus och så ”Lullaby of Birdland” och ”My little brown book” där Ljungkvist (klart inspirerad, och lika lyrisk som kvicksilveraktig och kraftfull under konserten) läckert rastade klarinetten.