Apropå Sydsvenskans artikel den 3 oktober om att vem som helst, oavsett kön, ska kunna väljas till Malmö lucia.

När jag läste detta blev jag helt förtvivlad. Jag har under mer än fyra decennier varit med om oerhört traditionella och oftast väldigt fina luciafiranden i den svenska skolan - som lärare.

På de skolor där jag varit lärare och det handlar om ett tiotal i fyra skånska kommuner - har kriterierna varit väldigt enkla:

Med hela den svenska skolans värdegrund i fokus har vi lottat bland de flickor som önskat bli lucia. Ingen lång blondin, ingen extra populär, ingen extra välsjungande flicka eller någon flicka med andra ”favörer” har självklart haft företräde. Eftersom lucia ju helt bygger på en kvinnlig legend, har det aldrig varit aktuellt med en pojke som lucia. Detta har heller aldrig ifrågasatts.

Någon gång har vi vuxna tvingats förklara extra för eleverna varför vi föredragit lottning, men i de flesta fall har vi inte minst tvingats förtydliga för föräldrar. Från att ha varit undrande har i princip alla dock förstått vår självklara princip.

När vi nu äntligen verkar ha lyckats eller är på god väg att bryta barriären ”invandrarbarn kontra svenska traditioner” - ja, då kommer Malmöbeslutet som en fullständig snara runt halsen. Inte bara i skolans värld och då runt alla elever och lärare i åtminstone hela grundskolan, utan givetvis läggs snaran runt halsen på alla involverade eller traditionsbundna även på andra plan i samhället.

Som i ”alla” andra länder - och där är man i de flesta fall oerhört mer noggranna än vi i Sverige - har alla ett ansvar att föra traditioner vidare. Självklart har varenda människa som kommer från andra länder också sin fullkomliga rätt att bära och föra vidare sina traditioner, men aldrig där heller genom att koppla bort svenska traditioner!

Våra traditioner gäller kultur rakt över. De kanske viktigaste områdena är vår historia, vår musik, vår teater, vårt kök, våra högtider och andra viktiga dagar - som kan ha med religion eller annat att göra, och där ju lucia, den 13 december, passar väldigt väl in.

Lite fakta om bakgrunden till luciamyten, en kvinna som lär ha levt för knappt 2 000 år sedan:

”Legenden förtäljer att Lucia var en kristen kvinna som under sent 200-tal levde på Sicilien. Hon dog år 304 martyrdöden för sin kristna tro och för att hon skänkt sin hemgift till de fattiga. Vid denna tid var det straffbart att vara kristen i det romerska samhället. Hon dömdes därför, enligt legenden, till att brännas på bål men lågorna vek undan och till slut blev hon dödad genom att ett svärd stacks in i halsen. Resterna av henne kan ännu beses i S:t Jeremias kyrka i Venedig. S:ta Lucia är de synskadades skyddshelgon.”

Med detta går jag vidare i mitt ifrågasättande till ansvariga inom Malmö stad:

Traditioner är till för att bevaras men ändrar man så här brutalt - ja, då är det inte längre en tradition ens värd att bevara. Ska nu andra legender bakåt i tiden också förvanskas och till exempel Jesusbarnet hädanefter tvingas bli utklätt till flicka och får verkligen Jungfru Maria längre vara en kvinna och Josef en man?

Dessa tokigheter bidrar garanterat inte till något som helst positivt utan precis tvärtom.

Att se könsskillnader som något onaturligt - och det må ju vara tre kön - det är just så onaturligt som det bara kan bli. Snart nog kommer väl kommunen att kräva platser åt pojkar i flicklag i olika idrottsformer och snart nog kan människan inte bli mycket dummare.

Lars Hansson

Lars Hansson allmänbildar sig ständigt, är väldigt intresserad av samhällsfrågor i stort och lyfter mer än gärna fram humanismen i tal och skrift.