En äldre kvinna blev bestulen på smycken i sitt hem på Dalbyvägen i Arlöv.

Polisen fick in larmet om händelsen vid 17.45 på fredagen, men själva stölden hade enligt kvinnan skett tidigare i veckan.

Enligt anmälan hade en okänd man på något sätt tagit sig in i kvinnans bostad på Dalbyvägen i Arlöv. Mannen satte sig ner med kvinnan i köket och under tiden tog sig troligtvis en annan person in i bostaden och stal smycken.

Polisen utreder händelsen som grov stöld.