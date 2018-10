I Berlin tar de boende strid för sin stad. För fler bostäder, mot utarmning. Det måste också svenska politiker – nästa regering – ta itu med.

Gentrifieringen pågår rakt utanför det köksfönster jag brukar titta ut igenom i Berlin. Den nedgångna industrifastigheten renoverades länge och omsorgsfullt. Idag är den ett lyxigt boende med etagevåningar, höga fönster och en gård där barn leker tryggt på stenlagda gångstigar mellan tuktade grönytor.

Gediget. Välskött. Och inhägnat; gated community.

Mitt i ett område där de många daghemmen och fantasifulla lekparkerna påminner om att det här alldeles nyss faktiskt var Östberlin.

Stadsdelen Mitte har gått från nedgången till bohemisk och håller nu raskt på att bli fashionabel. Ett av de hetaste och dyraste områdena i Berlin. Husockupanternas drömobjekt från förrförra sekelskiftet där bara lagren av graffiti hindrade putsen från att rasa är sällsynta. Arbetarstadsdelen Prenzlauer Berg har rest sig som Fågel Fenix ur askan, ur trångboddhet och armod. Sedan var det dags för det slitna Neukölln, som har blivit hippt, och nu står den fattigaste stadsdelen Kreuzberg i fokus.

Det handlar förstås om att Berlin är attraktivt – som investering och som plats att bo.

Under eurokrisen investerade bland annat privatpersoner i Grekland, Italien och Spanien som ville säkra sitt kapital i fast egendom. Fastigheter i Berlin var billiga – så vad kunde gå fel? Den hårda konkurrensen överrumplade tyska bostadsköpare; utlänningarna körde om i innerfil, betalade kontant och såg ibland inte ens lägenheten innan de slog till. Sedan dess har fastighetsvärdena flerdubblats.

Attraktionen handlar ju också om stadens puls, som inte bara lockar kulturarbetare utan numera också techföretag och snabbväxande e-handelsbjässar, som Zalando. De tar över efter den industri som försvann i spåren av återföreningen och erbjuder jobb.

Det betyder också att Berlin drabbas av växande storstäders gissel: bostadsbrist. Det går fortfarande att hitta hyreslägenheter, men bilden att Berlin har ett överflöd av billiga och lättillgängliga bostäder stämmer inte längre. Hyrorna steg med nästan 70 procent mellan 2004 och 2016.

I en stad där 85 procent av bostäderna är hyreslägenheter skapar det skarpa reaktioner.

Fredagskvällar protesteras det i hörnet av Paul-Lincke-Ufer och Ohlauer Strasse, vid en tidigare transformatorhall som gjorts om till ett kontorshotell för techbolag. Det var med it-jätten Googles planer på att etablera ett ”campus” här som protesterna tog fart: fuck off Google.

Bolagen väljer trendiga Kreuzberg för att dra nytta av dess nätverk av kreativa människor och känslan av att stå lite utanför, lite galna och fördomsfria. Men invånarna i Friedrichshain-Kreuzberg är oroliga både för att hyrorna ska stiga och för att deras närmiljö ska förvandlas. Att de här satsningarna driver bort just de människor och verksamheter som gör stadsdelen speciell.

De vet hur det brukar gå. De små gallerierna, verkstäderna och butikerna skapar atmosfären som i sin tur lockar de mer köpstarka: fastighetsägare som rustar upp för boende med mer pengar, företag som vill finnas i hajpade miljöer och så en tjänstesektor som flockas kring dem som har mer pengar än tid. Då tvingas de ursprungliga verksamheterna och invånarna flytta.

Stadens rödrödgröna styre vill gärna se något slags nytt Silicon Valley, auf Deutsch – nya jobb och skattebetalare. Berlin ska inte längre bara vara ”fattigt men sexigt”, för att citera den tidigare borgmästaren Klaus Wowereit, utan ta ansvar för sin ekonomi.

The Guardian: Den gröne lokalpolitikern Florian Schmidt förstår oron, men försöker jämka mellan intressena och hävdar att kommunen förhindrar gentrifieringen, att den utnyttjar sin förköpsrätt till hyresbostäder och förhåller sig mycket restriktiv till lyxsaneringar som driver upp hyrorna. Och Google måste ta sitt ansvar, menar han i

”Om ett så stort bolag vill bli en del av det coolaste, mest rebelliska, mest kreativa grannskapet i Berlin – kanske i Europa – så måste det finnas ett sätt för dem att bidra till att bevara området.”

Enligt stadsutvecklingsgurun Richard Florida nyskapar en stad sig bättre genom att locka talanger än genom att bygga sportanläggningar. Han gjorde sig världsberömd med teorin om hur den kreativa klassen lockas:

Se till att artisterna, bögarna och invandrarna trivs, löd hans råd till Malmö för tio år sedan. Det handlar om de tre T:na: teknologi, tolerans och talang. Som finns i överflöd i Berlin.

Men satsningen på den kreativa klassen leder till att städer utarmas: dyrt boende, segregation och sterila miljöer. ”If the crisis we face is urban, so is the solution”, skriver han i boken The New Urban Crisis. Mer, men mer rättvis, urbanisering.

När mer än halva mänskligheten bor i städer måste detta tas på allvar. Då krävs politiska initiativ och städer som välkomnar ekonomisk utveckling, men samtidigt inkluderar alla invånare.

I Tyskland har förbundskansler Angela Merkel engagerat sig i storstädernas bostadsbrist och stod nyligen värd för ett toppmöte om detta. I Sverige måste den nya regeringen – oavsett färg – ta ett brett grepp om bostadsfrågan. Det handlar om mer än tak över huvudet, det handlar om hela livsmiljön, om infrastruktur, samhällsservice och platser att mötas. Både på småorter och i metropoler.

Annars försvinner också det som en gång lockade: atmosfären. Det där svårfångade. Det där de rika är villiga att betala för. Det där som invånarna i Kreuzberg tar fajten för.