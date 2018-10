Tre vinstchanser för Noonie Bao

Även i år kan låtskrivaren Jonnali "Noonie Bao" Parmenius ta storslam när Musikförläggarna ger ut sina pris för framstående svenska artister och låtskrivare. "Noonie Bao" är nominerad i tre kategorier – årets kompositör, årets internationella framgång och årets låt för "Never be the same" med Camila Cabello. Förra året tog Noonie Bao hem två priser.

Andra aktuella är bland andra Kaliffa, producenten Ludwig Göransson och, avlidne Avicii.

Avicii är nominerad till priset Årets låt för sin "Without you".

Låtskrivaren och artisten Kaliffa och producenten Ludwig Göransson kan båda gå hem med fler än en staty. Ludwig Göransson som årets kompositör och årets internationella framgång efter sitt samarbete med Childish Gambino och musiken till filmen "Black Panther" och Kaliffa som årets textförfattare och för låten "Helt seriöst" i kategorin Årets låt.

Priset ges i år ut för 15:e året och är branschorganisationen Musikförläggarnas utmärkelse för svenska låtskrivare, kompositörer och textförfattare. Vinnarna presenteras på Berns i Stockholm den 9 november.