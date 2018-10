Banksy-tavla sönderstrimlad på auktion

Den hemlighetsfulle brittiske gatukonstnären Banksy överraskade besökarna på auktionshuset Sotheby i London rejält under fredagen. Strax efter det att tavlan klubbats gled målningen ned och genom en dokumentförstörare som byggts in i ramens underkant, skriver The Guardian . Kvar blev en massa strimlor och ett antal förbryllade besökare, kanske inte minst köparen.