Fyra forskare ifrågasätter att man ska sänka kolesterolnivåerna i blodet.

I ett debattinlägg publicerat på Världshjärtdagen ( Aktuella frågor 30/9 ) påstod Inger Ros, Gunnar Karlsson och Mats Eriksson att de flesta är ovetande om kolesterolets roll.

Detta känns som ett eko från 1980-talet när statliga myndigheter i USA samarbetade med läkemedelsindustrin i kolesterolkampanjen. Know your numbers hette det då. Artikelförfattarna hävdar helt korrekt att Sverige är bland de länder som har de högsta kolesterolvärdena enligt Världshälsoorganisationen, WHO. Men enligt WHO lever invånarna längst i de länder som har högst kolesterol.

Att de flesta är ovetande om risken att dö i förtid är korrekt, men det gäller även debattinläggets författare. Det finns till exempel inga bevis på ett starkt samband mellan åderförkalkning och höga kolesterolvärden i blodet, som de påstår. Redan på 1930-talet visade amerikanska forskare att människor med lågt kolesterol blir lika åderförkalkade som människor med högt kolesterol och åtskilliga forskare har senare bekräftat detta.

Föreställningen att högt kolesterol skulle vara orsak till hjärtkärlsjukdom är sedan gammalt djupt rotad i läkarkåren. När vi för tio år sedan på SvD Brännpunkt tillsammans med den nu framlidne hjärtprofessorn Lars Werkö påpekade, att en studie på närmare 140 000 infarktpatienter i USA visade att deras ”onda” LDL-kolesterol var lägre än normalt blev vi knappast trodda av våra kollegor.

Men för drygt två år sedan publicerade vi i samarbete med 13 internationella experter en artikel i British Medical Journal där vi pekade på 19 studier som visade att människor över 60 år med högt ”ont” LDL-kolesterol lever längst. Vår artikel omtalades med förvåning i mer än 100 tidningar över hela världen, men ingen har hittills kunnat peka på en studie som visade det motsatta.

Mer än 95 procent av dem som dör av en hjärtinfarkt är äldre än 60 år så orsaken måste vara något annat än högt LDL-kolesterol. Danska forskare har till exempel visat att kolesterolsänkning med statiner endast kan förlänga livet med några få dagar, och inget experiment har lyckats förlänga livet för kvinnor eller friska människor.

I de statinexperiment, som är finansierade av läkemedelsindustrin, drabbas enligt rapporterna mindre än 1 procent av allvarliga biverkningar. Oberoende forskare har emellertid funnit att mer än 20 procent drabbas av diabetes, starr, leverskada, nedsatt hörsel, minnesförlust, alzheimer, demens, parkinson, depression, nervskador, njursvikt eller cancer. Den vanligaste biverkan är muskelskador. I ett experiment utfört av oberoende forskare fick nästan 40 procent av kvinnorna svaga och smärtfulla muskler. Detta är ingen oskyldig biverkan därför att den bästa metoden till att förebygga hjärtinfarkt är motion.

Att högt ”ont” LDL-kolesterol är en fördel beror på att LDL, den molekylära ubåten som transporterar kolesterolet i blodet, även deltar i immunförsvaret genom att inaktivera de flesta mikroorganismer. I god överensstämmelse har amerikanska forskare visat att friska, unga människor med lågt LDL-kolesterol har en större risk att drabbas av infektionssjukdomar senare i livet.

Hittills har nästan en miljon svenskar ordinerats statinbehandling. Med tanke på dess många allvarliga biverkningar tror vi att kolesterolkampanjen kan vara en av förklaringarna till den pågående krisen inom sjukvården. Varför sänka kolesterolet om högt ”ont” LDL-kolesterol i själva verket är gott?

Uffe Ravnskov

Uffe Ravnskov är med dr och docent.

Ralf Sundberg

Ralf Sundberg är med dr och docent.

Björn Hammarskjöld

Björn Hammarskjöld är fil lic och biträdande professor.

Tore Scherstén

Tore Scherstén är professor emeritus och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.