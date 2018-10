Nisse Hallberg gör upp med konflikträdslan

Fakta

Israel-Palestina-konflikteneller Nordkorea-USA

– Israel-Palestina, den pågår ju på riktigt. USA-Nordkorea är bara två fragglar som håller på. Kim Jong-Un och Donald Trump vill känna sig behövda, utan dem skulle det inte finnas någon konflikt.

Leif GW vs Jan Guillou ellerCamilla Läckberg vs Little Jinder

– Jag skulle aldrig vilja vara mitt i konflikten mellan Little Jinder och Läckberg. Jag har sett Little Jinder arg många gånger och jag är lite rädd för Josefine. Läckberg har en blick likt Arbogakvinnan. Om man skulle medla i den är det tio resor värre än mellan GW och Guillou. Där har det ju inte hänt så mycket de senaste 20 åren förutom att GW gått upp i vikt och Guillou blivit mer lik sin fru.

Hamnarbetarkonflikteneller Gruvstrejken 1969

– Om man tänker att man ska vara en svartfot så är jag hellre fast i en gruva i Kiruna än med några hamngubbar i Göteborg. De känns så jävla oresonliga på nåt sätt, riktigt stolta socialisthamngubbar. Jag tror folk i LKAB mer var besvikna medan man i Göteborg skulle riskera att få en kniv i ryggslutet.