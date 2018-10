"The walking dead"-stjärnan Scott Wilson död

Scott Wilson, känd från tv-serien "The walking dead", har avlidit 76 år gammal, skriver Variety

"Vi kommer att minnas Scott som en lysande skådespelare och vi känner oss lyckligt lottade som har fått lära känna honom som en ännu mer lysande person", skriver tv-kanalen AMC i ett uttalande.

Wilson var med i "The walking dead" 2011–2014 och spelade rollen som bonden Hershel Greene. Hans karaktär försvann dock från tv-serien under säsong fyra.

Nyheten om Wilsons död kom strax efter att tv-seriens skapare under seriemässan Comic Con i New York gått ut med att skådespelare som tidigare medverkat i serien, bland andra Scott Wilson, kommer att dyka upp i den nionde säsongen. Enligt Variety ska Wilson redan ha hunnit spela in alla sina scener.

Scott Wilson har medverkat i filmer som "Den store Gatsby" från 1974, med bland andra Robert Redford och Mia Farrow i rollerna, och "Dead man walking" från 1995. Han har även haft roller i produktioner som "Pearl Harbor" och "Den siste samurajen".