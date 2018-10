Bara sekunder efter att Banksy-målningen ”Girl with balloon” sålts för över tolv miljoner kronor i fredags trasades den itu. Konstköparna som trängdes på anrika auktionshuset Sotheby’s i London trodde inte sina ögon när målarduken sakta gled nedåt och strimlades av knivblad på den tjocka guldramens insida. Sekvensen har visats om och om igen hela helgen.

Gatukonsten ger fingret åt galleriernas cocktailpublik? Banksy flinar åt rika samlare? Nja. Saken var mer komplicerad än så.

Snart spreds en film, där konstnären sägs ha snickrat ihop sin tuggande ram för några år sedan för att kunna ”rädda” målningen genom förstörelse. Varför? Eftersom Banksy gjort sig känd som gatans rebell, förbannad över att hans konst kommersialiseras och säljs för fantasibelopp. Skulle ett skräckscenario, som exempelvis en auktion på Sotheby’s, bli verklighet för ”Girl with balloon” fanns alltså en väg ut.

Den misstänkt välproducerade filmen är helt enkelt en prequel till klippet från auktionen, och att Banksy och Sotheby’s planerat alltihop tillsammans tycks ganska uppenbart. Varför var målningen annars dagens sista utrop, med all den garanterade uppmärksamhet det innebär? Och då Sotheby-chefen ropade ”It appears we just got Banksy-ed!”, varför lät han då så nöjd?

Strimlandet blev ett erbjudande som ingen av dem kunde motstå: Banksy kan förbli mystisk trickster och förmodligen ändå tjäna en hacka medan Sotheby’s kan harva på med kommersen, fast nu med gatusmart guldkant. Street art och kapitalet sitter i samma båt – sällan har det varit tydligare.