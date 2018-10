Fakta

I den aktuella studien definierades osjälviskhet som en vilja att hjälpa andra människor för att man bryr sig om deras välfärd. Attitydfrågorna handlade om hur viktigt personen tycker att det är att hjälpa andra och bry sig om deras välfärd. Beteendefrågorna handlade ofta om hur ofta och hur mycket personen ägnar sig åt olika hjälpbeteenden, till exempel att ge av sina pengar eller sin tid.

Den aktuella studien heter "Generosity pays: Selfish people have fewer children and earn less money" och publicerades nyligen i Journal of Personality and Social Psychology.