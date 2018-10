Klart för ny dokumentär om Bowie

BBC gör en tredje dokumentärfilm om David Bowie. Den här gången ligger fokus på de första fem åren i hans karriär, uppger NME

Det brittiska tv-bolaget har fått mycket beröm för Francis Whatelys filmer "Five years", om Bowies kreativa höjdpunkt mellan "Ziggy Stardust" och slutet av perioden i Berlin, och "The last five years" som skildrade arbetet med albumen "The next day" och "Blackstar".

Nu är det alltså den mycket unge Bowie som står i centrum. I materialet finns bland annat ett dokument som visar hur bandet David Bowie and the Lower Third gör audition på BBC 1965. I dokumentet beskrivs Bowies sound som "ganska annorlunda" medan han själv bryskt avfärdas med orden "utan personlighet".

Filmen innehåller också exklusiva intervjuer med Bowies kusin och vän Kristina Amadeus, den före detta flickvännen Hermione Farthingale och producenten Tony Visconti.

"The first five years" ska sändas någon gång 2019.