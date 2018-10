Ny queerklubb får premiär i Malmö

Nästa vecka får den nya queerklubben ”Who Am I To Feel So Free” premiär i Malmö. Duon bakom klubben känner att tidsandan kräver tydliga motreaktioner och normbefriande electropunkdisco.

Sebastian K Dahlström är i Malmös kulturliv mest känd som arrangören bakom klubben ”Ain’t Nobody’s Mistress But My Own”, döpt efter en Pal Shazar-låt. Just Shazar och hennes make Jules Shear har han arrangerat en konsert med i Malmö.

I sitt arbete på en färja har han träffat Emma Berglund som tidigare drivit klubben Riot Disco Sthlm. De två har blivit vänner och startar nu en klubb tillsammans. De har redan kört en hemlig premiärkväll på Restaurang Riket, men den 18 oktober är det dags för den riktiga premiären för pop-up-klubben ”Who Am I To Feel So Free” och det blir på MJ’s på Mäster Johansgatan.

På scen står tre band, fast de två första är snarare delar av band. Först Jenka och Matte från Vet Hut och sen Martin von Inghardt och Mattias Norén från Canary Islands. Huvudakten är det feministiska punkbandet Ragata från Malmö.

Varför drar ni igång den här klubben?

– Tidsandan är där. Det blåser kallt och brunt och det behövs tydliga motreaktioner. Det känns som folk som inte känner att de passar in i normen behöver ett öppet ställe som inte kräver att de behöver hitta sin plats i ett sammanhang utan att de kan få ett sammanhang av oss där de kan inta sin egen plats, säger Sebastian K Dahlström.

Kommer ni att fortsätta på MJ’s?

– Det kan mycket väl bli så, dock känner vi att vi inte vill begränsa oss till ett ställe eller koncept, utan har en önskan om att köra klubben i olika storlekar. Ibland som nu med avskalade förband och huvudakt, ibland bara med avskalade band och vid vissa tillfällen endast som dj:s med vår normbefriande efterfestmix av electropunkdisco, säger Sebastian K Dahlström.

