Ny vattenledning från Vombverket på gång

Sydvatten planerar att bygga en ny vattenledning mellan Vombverket och reservoarerna i Norra Ugglarp.

Ungefär 350 000 invånare i sydvästra Skåne får sitt vatten från Vombsjön.

Vattnet renas i Vombverket, pumpas sedan till reservoarer i Norra Ugglarp nära Björnstorp, och därefter vidare ut till kommunerna.

Idag finns två vattenledningar mellan Vombverket och reservoarerna, men Sydvatten vill bygga en tredje.

”Detta för att möta framtida vattenbehov som ökar i takt med att befolkningen växer. Dessutom underlättar ytterligare en ledning nödvändigt underhållsarbete på de befintliga ledningarna”, skriver Sydvatten i ett samrådsunderlag som skickats till bland annat Lunds kommun.

Den nya ledningen, som blir cirka nio kilometer lång, ska gå under Klingavälsån och genom Natura 2000-området som omger ån. För den delen av arbetet krävs tillstånd av mark- och miljödomstolen och uppgifterna som kommer in under samrådet ska ingå i ansökningshandlingarna.

Ledningsarbetet ska enligt planerna sätta igång under våren 2019.