Avicii mest spelad i Sverige

Fakta

Mest spelade artister globalt 2008–2018:

1. Drake

2. Ed Sheeran

3. Eminem

4. The Weeknd

5. Rihanna

Mest spelade svenska artister i Sverige 2008–2018:

1. Avicii

2. Håkan Hellström

3. Kent

4. Veronica Maggio

5. Lars Winnerbäck

Mest spelade svenska artister globalt 2008–2018:

1. Avicii

2. Zara Larsson

3. Alesso

4. Tove Lo

5. Axwell & Ingrosso

Mest spelade låtarna globalt 2008–2018:

1. "Shape of you" med Ed Sheeran

2. "One dance" med Drake

3. "Closer" med The Chainsmokers

4. "Rockstar" med Postmalone

5. "Thinking out loud" med Ed Sheeran

Mest spelade låtarna i Sverige 2008–2018:

1. "Wake me up" med Avicii

2. "Shape of you" med Ed Sheeran

3. "Let her go" med Passenger

4. "Thinking out loud" med Ed Sheeran

5. "I see fire" med Ed Sheeran

Mest spelade låt per år globalt:

2008 "Human" med The Killers

2009 "I gotta feeling" med The Black Eyed Peas

2010 "Love the way you lie" med Eminem och Rihanna

2011 "Danza kuduro" med Don Omar

2012 "Somebody that I used to know" med Gotye featuring Kimbra

2013 "Can't hold us" med Macklemore & Ryan Lewis featuring Ray Dalton

2014 "Happy" med Pharrell Williams

2015 "Lean on" med Major Lazer

2016 "One dance" med Drake

2017 "Shape of you" med Ed Sheeran