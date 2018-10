Cat Powers musik träffar ömma punkter

Sarah Kittel ryser och gråter till "Wanderer"

Cat Power SINGER-SONGWRITER. Wanderer

Har man en gång fastnat för Cat Power är man fast för livet. Hennes finstämda musik har en ovanlig förmåga att träffa ömma punkter. Hennes känsloladdade röst masserar dem mjuka. Har Power en gång träffat rätt vill man bara ha mer. Med ”Wanderer” låter hon arrangemangen bli ännu mer sparsmakade.

Titelspåret är en vemodig körhymn om kärlek utom räckhåll. Utan omsvep leder den oss rakt in i hennes nya, avskalade värld. Twist of fate would have me sing at your wedding, sjunger hon. Det är svårt att inte rysa. I ”Woman” sjunger hon, tillsammans och i solidaritet med popartisten Lana del Rey, till de män som inte förstår grejen med autentiska kvinnor. Det är svårt att inte gråta. I suggestiva ”Black” återkallar hon smärtsamma minnen av psykisk ohälsa och sträcker ut en hand till en död vän, som en gång kom till hennes räddning.

Några gånger passeras gränsen till att låta för mycket som hemmainspelning, men så länge hon balanserar är "Wanderer" för oss som väntat en juvel.