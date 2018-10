Flera ras vid norskt fjäll

Rörelser om 40–50 centimeter per dygn har registrerats i fjällpartiet Veslemannen i norska Romsdal under natten till onsdagen. Sent på tisdagskvällen skedde totalt 18 större och mindre ras, enligt de geologiska myndigheterna.

Omfattande snösmältning bidrar till aktiviteten vid berget.

– Det har kommit nederbörd som sammanfallit med högre temperaturer och den kombinationen bidrar till aktiviteten, säger Lene Kristensen, vakthavande geolog vid den norska vatten- och energimyndigheten NVE.

Risknivån ligger sedan i tisdags på röd, den högsta nivån, vilket innebär att de boende i området som tidigare evakuerats fortfarande inte kan flytta hem på grund av rasrisken.

Veslemannen, som har en volym på omkring 120 000–180 000 kubikmeter, hotas ofta av ras. I fjol försökte myndigheterna framkalla ett sådant genom att pumpa ned vatten i bergssprickorna, dock utan framgång.