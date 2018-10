Familj

Han lämnade krogen och fick ett nytt liv

Slarver och “krogråtta". Författaren Per Hagman är hjärtligt less på bilden av honom som etablerades när han var ung och framgångsrik debutant och vare sig krogköer eller vackra kvinnor var något bekymmer. I dag lever han ett helt annat liv tillsammans med sin dotter som är hans allt. Per Hagman har hittat hem.

Eyal Sharon Krafft Av: