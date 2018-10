Minnesord om Sofi Qvarnström

Fil dr Sofi Qvarnström, Lund, har avlidit 42 år gammal efter en tids sjukdom. Närmast anhöriga är maken Ulf, sonen Jakob och bonusdottern Amanda samt fadern Stig och systern Elin med familj.

Vi lärde först känna Sofi när hon var doktorand i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och Högskolan i Gävle. Sedan 2012 var hon lektor i retorik och vår kollega vid Lunds universitet.

Som forskare och lärare hann Sofi göra mycket på kort tid. Avhandlingen "Motståndets berättelser. Elin Wägner, Anna Lenah Elgström, Marika Stiernstedt och första världskriget" var banbrytande inom forskningen om första världskrigets kulturhistoria i Sverige.

Sofi var med och grundade det första forskningsnätverket om första världskriget i Norden och skrev huvudartikeln om Sverige i "1914–1918-online. International Encyclopedia of the First World War". Hon forskade även om den norrländska skogens skönlitterära betydelser i Sverige kring sekelskiftet 1900 och om reklamens berättande.

Hon var medlem i medehistorikernas internationella nätverk och satt i redaktionen för tidskriften "Rhetorica Scandinavica". På alla dessa områden gjorde Sofi betydelsefulla insatser teoretiskt, metodologiskt och empiriskt och hade så mycket kvar att ge inom forskning, handledning och undervisning.

De senaste åren har vi främst samarbetat med Sofi i det tvärvetenskapliga forskningsnätverket "War Remains". Sofi – ofta med sonen Jakob i famnen eller vagnen – var en mycket viktig person i detta nätverk: alltid skarp, konstruktiv och kreativ och dessutom en lysande stilist. Ett kapitel i nätverkets nyutkomna antologi blev det sista Sofi publicerade.

Trots sin sjukdom lyckades Sofi här åter på ett mycket elegant och som alltid nyskapande sätt kombinera flera av sina forskningsintressen: skönlitterärt berättande, retorik, mediehistoria och första världskriget. Inte för inte var det just detta kapitel som båda de externa granskarna valde att särskilt lyfta fram.

Sofi var en mycket omtyckt och vänsäll person. Många har vittnat om hennes klokhet, värme och lågmält underfundiga humor. Närvaro är ett ord som väl beskriver Sofi, både professionellt och privat, i ord och handling. Den närvaron känns högst påtaglig även efter att Sofi lämnat oss.

Vi saknar en briljant forskare, omtyckt lärare, fin kollega och kär vän. Våra tankar går till Sofis familj och inte minst Jakob, som fick ha sin mamma alldeles för kort tid.

Lina Sturfelt och Marie Cronqvist

för nätverket War Remains, Lunds universitet