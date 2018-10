Ishockey

Oskarshamn bortaslog ineffektivt Leksand

Leksand avlossade 49 skott mot Oskarshamns mål. Men det var gästerna som vann matchen med 5–1. – Det är givetvis inte godkänt att inte få in fler puckar i kassen i dag, säger Leksands tränare Leif Carlsson till C More.

Carlsson kom efter slutsignalen med det självklara konstaterandet att "det handlar om att göra mål för att vinna hockeymatcher".