Sparkade "Guardians"-regissören får nytt jobb

Arbetslösheten verkar vara slut för James Gunn, som under stort rabalder fick sparken från kommande filmen "Guardians of the galaxy 3" i somras.

Filmskaparen pratar just nu med Warner Bros om att skriva och möjligtvis också regissera en uppföljare till superskurkfilmen "Suicide squad", skriver Variety

Det var i juli som Gunn avskedades av Disney och Marvel till följd av en rad skämt om våldtäkt och pedofili som han skrev på Twitter mellan 2008 och 2011.

James Gunn både regisserade och skrev manus till de tidigare "Guardians"-filmerna, som har spelat in över 1,6 miljarder dollar sedan första premiären 2014.