Pressen bjöds på torsdagen in till vigselrummet i Lunds rådhus. Symboliken var väldigt tydlig.

Lunds nya politiska styre har gängat sig. Idel soliga leenden. Det blir den borgerliga alliansen plus det blockoberoende uppstickarpartiet Förnyalund, FNL, som tar makten efter flera veckor av förhandlingar. Fast alliansen plus FNL vill helst inte kallas just alliansen plus FNL. Nya styret har fått ett annat namn:

Lundakvintetten.

”Alliansen är satt på paus”, förklarade moderaten Fredrik Ljunghill, som menar att det vore fel att ha kvar en gammal etikett. Ljunghill är en av fyra i kvintetten som nu blir kommunalråd, vid sidan av tre oppositionsråd. De övriga är Philip Sandberg (L), Börje Hed (FNL) och Inga-Kerstin Eriksson (C). Till kvintetten hör också Kristdemokraternas Agneta Lindskog.

Om nu allt går som det ska, vill säga. Först den 25 oktober är det upp till bevis i kommunfullmäktige. Och helt säkert är det inte med Lundakvintettens maktställning.

De fem partierna har tillsammans 32 av fullmäktiges 65 mandat. Det saknas alltså ett mandat för majoritet. Nu får kvintetten hoppas att SD inte gör gemensam sak med den rödgrönrosa oppositionen och röstar emot det tänkta styret. Vilket inte är särskilt sannolikt.

Dock kan det bli knivigt med ett och annat beslut i stans nämnder framöver. I varje nämnd får kvintetten fem mandat, precis som S+V+MP+Fi, medan SD kniper det elfte mandatet. SD kan ofta bli tungan på vågen, om partiet inte väljer att lägga ned sin röst så att kvintettsidan kan vinna jämna omröstningar genom ordförandens utslagsröst.

Liberalen Philip Sandberg hoppas och tror på en samarbetsanda med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, så att en samsyn kan sprida sig också över blockgränsen. I övrigt är receptet klart:

Kvintetten lägger fram sina förslag. Sedan är det upp till övriga partier att säga ja eller nej till dem.

Det är inte att ge SD inflytande, vill Centerns Inga-Kerstin Eriksson få sagt. Med eftertryck.

På många håll är maktfrågan fortfarande inte utredd. Som i riksdagen. Som i Malmö stad. Och i Region Skåne. Vad har andra parlamentariska församlingar att lära sig av Lund när ett nytt styre ska tråcklas ihop?

Samarbetet måste, förklarar Börje Hed (FNL), ”bygga på ömsesidig respekt”. Han trycker på förmågan att sätta sig in i andra partiers situation.

Helt uppenbart har denna respekt i Lunds fall inneburit att varje parti i kvintetten har fått någonting – något tungt politiskt. I en totalt sett aptitlig kompott.

Moderaterna kunde redan på torsdagen säga att det rödgröna ”löftet” om höjd skatt rivs upp.

Liberalerna lägger beslag påkommunens tyngsta politiska post.

Centern ståtar med en uppgörelse om att inga beslut ska tas under mandatperioden om nya detaljplaner där bördig Lundajord (den jord som kallas 8-10+)tas i anspråk.

Övriga partier har lyssnat in Förnyalunds hjärtefrågor: Lunds kommun ska finansiera en förstudie om att dra de nya järnvägsspåren genom en tunnel. Under jord, med andra ord. Plus undersöka förutsättningarna för att säga upp avtalet om fritt gymnasiesök i Skåne.

Medan KD fått gehör för sitt mål om att ingen Lundabo över 85 år ska nekas rätten att flytta till en bostad med högre trygghets- och servicenivå.

Alla får påsar.

Så nog kan Lundakvintetten sprida goda råd:

Visa ömsesidig respekt. Kompromissa brett. Ställ inga ultimativa krav. Och, möjligen, svälj prestigen.

I Lund släpper de något större Moderaterna fram en liberal som anses politiskt rutinerad till posten som kommunstyrelseordförande. Det kan tyckas generöst och ödmjukt av M. Men moderaten Fredrik Ljunghill, 35, framhåller att politiken är det viktiga och att han jobbar bra ihop med liberalen Philip Sandberg, 37. Så har då Lundapolitiken fått sin egen variant av Philip & Fredrik, två unga politiskt intresserade män som gärna står i centrum. Fast som två i en kvintett, alltså.

Lundapolitiken har förutsättningar att bli både spännande och underhållande.