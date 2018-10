Köparen behåller Banksytavlan

Kvinnan som köpte Banksytavlan "Girl with balloon" på auktion på Sotheby's i London förra veckan kommer att behålla den, skriver BBC . Tavlan, föreställande en flicka som sträcker sig efter en hjärtformad ballong, såldes för strax över en miljon brittiska pund. Ögonblicket efter att auktionsförrättaren klubbat igenom det högsta budet började en dokumentförstörare som varit inbyggd i ramen att arbeta och förstörde strax konstverket.

En video som lagts ut av Banksy på Instagram visar bilder från auktionen, vilket väckt spekulationer om att Banksy själv var på plats och kanske aktiverade dokumentförstöraren med en fjärrkontroll.

Firman som jobbar åt Banksy har döpt om konstverket till "Love is in the bin". Köparen, som vill vara anonym, säger till BBC att hon först blev chockad av händelsen.

– Men sedan insåg jag att jag råkat köpa en bit konsthistoria, säger hon.

Uppgifter i The Guardian gjorde gällande att konstverket kan ha ökat i värde med mer än 50 procent av att förstöras.