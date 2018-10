Eos körde över gästande Visby Ladies

Lördagens match blev den andra segern i rad för IK Eos. När Visby Ladies kom på besök blev de rejält utspelade av Lundalaget som vann med 85-61.

– Vi gjorde en mycket bra match och gjorde precis det vi skulle göra. Vi spelade bra redan från start och lyckades trötta ut dem, säger Eos coach Kevin Taylor Lundgren.

Vad säger du om er insats?

– Vi visste ungefär hur matchen skulle se ut. De ledde fram till halvtid, men i andra halvlek kopplade vi greppet om matchen och spelade jättebra. Det var flera spelare som kom in och satte press på boll samtidigt som vi gjorde färre fouls. Det här var andra matchen som alla tolv spelare kom in och gjorde poäng. Det är skönt, spelarna blir mer bekväma med att komma in och ta för sig.

Eos följde upp med en stark tredje period, och sedan rann ledningssiffrorna iväg och slutade med imponerande 85-61.

– Vi gör vår bästa match hittills i serien. Vi är nöjda med vinsten och riktigt glada för så stora siffror.

Här näst väntar Södertälje om två veckor.

– Det är ett helt annat lag än Visby. De är otroligt dominanta, har en bredd i poänggörningen och dessutom två landsslagsspelare med i truppen. Så det gäller för oss att ladda om och försöka bli bättre på allt. De är tuffa men de är inget omöjligt motstånd, säger Kevin Taylor Lundgren.