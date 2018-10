Här flossar de som du aldrig har sett förut

Ibland är det i halvtid som det händer. I collegematchen mellan Ohio state och Minnesota i amerikansk fotboll fick publiken se en ovanlig pausunderhållning.

På planen klev marschbandet ”The Best Damn Band In The Land” ut och formerade sig som tre gigantiska streckgubbar. Synkroniserat började de framföra en egen version av dansen flossa.

Videon på pausunderhållningen har nu blivit viral.

Danstrenden flossa – där höfterna och armarna ska svänga åt olika håll – slog igenom 2017 efter att Russell Horning, senare kallad ”Backpack Kid”, uppträdde som bakgrundsdansare till Katy Perry i amerikanska programmet ”Saturday Night Live”. I Sverige har dansen spridit sig som en löpeld bland barn och ungdomar.

Men hur gick matchen?

Ohio state vann med 30-14.