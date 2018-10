Hollywoodkomedins musik inspelad i Malmö

Det är inte alltid en stor Hollywoodfilm bygger på Malmöinspelad musik. Men i helgen är det svensk biopremiär för den romantiska komedin ”Juliet, Naked” där Nathan Larson står bakom musiken som är inspelad med Malmömusiker.

På 80-talet var Jesse Peretz basist i Bostonbandet The Lemonheads, men han lämnade bandet innan de fick sitt stora genombrott. Fast han lämnade inte helt, för han fortsatte göra bandets musikvideor. Ännu mer känd blev han sen för Foo Fighters prisbelönade videor.

Idag är Peretz känd som en av USA:s mest hyllade tv-regissörer med ”Girls”, ”Nurse Jackie” och ”Orange is the new black” på sin meritlista.

I januari var det världspremiär för Peretz nya romantiska Hollywoodkomedi ”Juliet, Naked” med Ethan Hawke, Chris O’Dowd och Rose Byrne i huvudrollerna. I helgen är det dags för svensk biopremiär för filmen och bakom musiken står den Malmöbosatte musikern Nathan Larson.

Efter en lång musikkarriär inom den amerikanska indiescenen har Nathan Larson idag flyttat till sin fru Nina Perssons hemstad och pendlar mellan studion i Malmö och arbetet i USA. Larson känner Jesse Peretz sedan långt tillbaka. De har till och med bott ihop ett tag. Nu blev det Nathan Larson som fick i uppdrag att skriva musiken som skulle låta som om den var skriven av huvudfiguren Tucker Crowe (spelad av Ethan Hawke) 1993.

– Han spelar den här figuren som är en bortglömd 90-talsmusiker som gjorde ett enda legendariskt album som alla nördiga skivsamlare minns, berättar Nathan Larson.

Finns det någon verklig förlaga till Tucker Crowe?

– Vi diskuterade det innan. Det finns delar av Jeff Buckley i honom. Eller Alex Chilton från Big Star. Även delar av Daniel Johnston. En musiker som å ena sidan är helt briljant, men du kan ändå förstå varför han inte fått det riktigt stora kommersiella genombrottet, säger Nathan Larson.

Filmen handlar om den brittiske mannen som är helt besatt av Tucker Crowe och flickvännen som tröttnar på detta. I ett kommentarsfält skriver flickvännen en kritisk kommentar, vilket uppskattas av Crowe.

– Såklart uppstår det en relation mellan dem, för det är ju en romantisk komedi. Och för mannen blir det såklart svårt eftersom Crowe är hans idol. Samtidigt har Crowe sin storhetsperiod bakom sig och är lite överviktig, säger Nathan Larson.

Så uppdraget blev att skapa musik som låter 1993 och från början var det tänkt att Larson skulle skriva all musik själv.

– Men jag insåg snabbt att det inte skulle gå. Främst för att jag också skrev filmens instrumentalmusik, producerade och spelade in allt, säger Nathan Larson.

Istället blev det tre låtar från Nathan Larson och i övrigt musik från namn som Robyn Hitchcock, Ryan Adams, Conor Oberst och M Ward.

– Det har varit många kockar i köket. Eftersom Judd Apatow har varit producent har det varit en stor apparat där vi har haft en kommitté som valt ut låtar. En del av det som jag har tyckt var bra har de inte gillat, berättar Nathan Larson.

Den som sjunger låtarna på soundtracket är Ethan Hawke själv. Nathan Larson och Hawke har känt varandra länge och bott i närheten av varann i New York. Efter Hawkes stora genombrott i ”Döda poeters sällskap” har han byggt en karriär där han även gjort en hel del indiefilmer.

– Han har utmärkt smak och vill inte göra allt som han blir erbjuden. Han har jobbat enormt hårt med sången till den här filmen, säger Nathan Larson.

Hur mycket av musiken är inspelad i Malmö?

– Ungefär hälften kanske. All instrumentalmusik är gjord här och när det gäller de andra låtarna så är hälften inspelade här och sen har jag tagit med mig det till New York och spelat in resten där med Ethan och de andra, säger Nathan Larson och berättar att cellisten Gerda Holmquist och trummisen Rasmus Svensson har varit viktiga kuggar i inspelningarna i Malmö.