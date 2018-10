Malmö vände och vann målsnål match mot Växjö

Växjö tappade en 1–0-ledning till 1–2 borta mot Malmö, och återigen har förra säsongens målmaskin svårt att hitta rätt offensivt. På åtta matcher har det blivit elva mål. Bara jumbon Rögle har gjort färre.

Det var länge mållöst i Malmö och det dröjde fram till slutet av andra perioden innan Växjös Liam Reddox hittade rätt. Bortalagets lagkapten spräckte målnollan och gjorde även sitt första för säsongen, efter en fin individuell prestation där han trampade runt Malmöförsvararen och la in 1–0 med en backhand.

Malmö gjorde allt för att kvittera, och till slut lyckades försöken. En fin dragning på blålinjen av Emil Sylvegård startade en snabb omställning för hemmalaget. Viktor Fasth räddade i förstaläget men returen nådde till slut Jens Olsson som sköt in kvitteringspucken.

Med drygt sex minuter kvar i matchen fick Malmö powerplay efter att Daniel Rahimi visats ut i två minuter. Ett skott från blålinjen letade sig in mot Viktor Fasth som släppte retur. Pucken studsade rakt ut till Fredrik Händemark som rakade in ledningsmålet.

– Det är tajt och tufft där ute. Med vår historik att göra ett mål per match, är det klart att det blir en del killar som söker lite. Det är dags att ta lite ansvar och börja leverera, säger Växjös tränare Sam Hallam till C More efter matchen.