"Christoffer Robin och Nalle Puh", som handlar om Christoffer Robin som vuxen, är veckans högsta nykomling på plats fyra. Även "First man" och "Night school" tar sig in på listan.

Helgens mest sedda filmer:

1. (1) Venom

2. (2) A star is born

3. (3) Smallfoot

4. (Ny) Christoffer Robin och Nalle Puh

5. (Ny) First man

6. (4) Johnny English strikes again

7. (6) Pettson och Findus – Findus flyttar hemifrån

8. (5) Superhjältarna 2

9. (Ny) Night school

10. (8) Mamma mia – here we go again

Källa: Filmägarnas kontrollbyrå