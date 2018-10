DO granskar Statement – nu kopplas JO in

Turerna kring den mansfria festivalen Statement fortsätter.

Efter att flera anmält festivalen till Diskrimineringsombudsmannen (DO) under senaste året beslutade myndigheten att granska festivalen. Dessvärre hann DO inte ge något besked innan festivalen ägde rum den 31 augusti – 1 september.

Inte heller efter festivalen har DO lämnat något besked – och nu har Justitieombudsmannen (JO) kopplats in, rapporterar Göteborgsposten

En JO-anmälan gjordes av en man som anser att Diskrimineringsombudsmannens handläggningstid varit orimligt lång i frågan. Nu kräver JO svar av DO om hanteringen av ärendet.

– Vi har fått in ett kompletterande yttrande från arrangörerna som vi ska granska innan vi fattar ett beslut, säger DO:s presstalesperson Clas Lundstedt till Nyhetsbyrån Siren.