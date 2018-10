Fokus Bjärreds första bakslag – ledamot lämnar partiet och fullmäktige

Anders Berngarn (M) valdes på måndagen till ny ordförande för kommunfullmäktige i Lomma. Samtidigt valde Lennart Nilsson att både lämna Fokus Bjärred och sin nya plats i fullmäktige, eftersom han menar att åldersdiskriminerats av partiet.

Sammanträdet i fullmäktige var det första för mandatperioden och alla nya ledamöter fanns på plats.

Att Berngarn valdes till ordförande för församlingen kom inte som någon chock, han hade aviserat sin kandidatur redan när han lämnade posten som kommunstyrelsens ordförande tidigare i år.

– Jag hade nog en ganska bra aning om att jag skulle bli vald. Och det känns väldigt kul. Min plan var att jag skulle trappa ner politiken, men ändå fortsätta vara aktiv, säger Anders Berngarn.

Sofia Forsgren Böhmer (M) valdes till kommunfullmäktiges förste vice ordförande, och KG Nilsson (S) valdes till andre vice.

Fokus Bjärred gjorde officiell entré i Lommapolitiken under sammanträdet och lämnade under dagen också in sin och mandatperiodens första motion.

– Den handlar om jurygruppen som ska vara med och bedöma arkitekttävlingen för ”Framtidens Bjärred”. Vi tycker inte att den sammansättning representerar väljarna, säger Kristina Thored, ordförande Fokus Bjärred, som tillsammans med sina partikamrater yrkar att någon från partiet ska få sitta med i juryn.

Fokus Bjärred drabbades också av sitt första bakslag när Lennart Nilsson valde att lämna både partiet och den plats han precis fått i fullmäktige.

– I princip lämnar jag Fokus Bjärred på grund av deras åldersdiskriminering, säger 73-årige Nilsson.

Han menar att han inte blivit nominerad till den plats han velat ha i tekniska nämnden på grund av sin ålder.

– Jag är i grunden civilingenjör för väg och vatten, jag är teknologie doktor och har arbetat som prefekt på SLU med massor med forskare. Ingen kan ifrågasätta min kompetens, men jag blev ändå inte nominerad.

Hur ser du på det förtroende väljarna gett dig genom att rösta på dig?

– Jag vill göra nytta och det hade jag kunnat gjort med min erfarenhet. Att jag lämnar platsen i fullmäktige är för att jag vill uppträda moraliskt, säger Lennart Nilsson.

Kristina Thored håller inte med om att det förekommit någon åldersdiskriminering.

– Lennart ville ha just platsen i tekniska nämnden, och där hade vi redan en kandidat. Vi har frågat om han kan tänka sig att sitta i någon annan nämnd, kultur- och fritidsnämnden eller socialnämnden, men det ville han inte.

– Det är naturligtvis tråkigt att det har blivit såhär. Vi är ett litet parti och vi behöver stötta varandra för att växa och få en bredare bas. Det finns många fler sätt man kan engagera sig på förutom att sitta i nämnd, säger Kristina Thored.