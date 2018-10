Katter dåliga på att fånga råttor

Metropolen New York är inte bara känd för sin frihetsgudinna och skyskrapor. Den är också en samlingsplats för stora råttor.

Det är inte ovanligt att katter släpps ut när råttor blir för många. Studier i Nya Zeeland har också visat att råttor är en del av katters diet. Men New York-råttor är stora, närmare bestämt dubbelt så stora som råttor på Nya Zeeland.

En forskargrupp gav sig ut till en avfallsanläggning i stadsdelen Brooklyn för att följa gnagarnas beteende. De fångade 37 råttor, satte mikrochip under deras skinn och släppte tillbaka dem till sin koloni, rapporterar The New York Times