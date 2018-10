Läsarbrev: "Högra, goda sidan är kvinnans sida."

Per Nyström:

Kanske var norrsidan mörkare och kallare. Jag är inte ens säker på detta. Gamla romanska kyrkor hade mycket små, högt sittande fönster. Det borde leda till att de solstrålar som vid middagstid letade sig in, inte floppade rakt ner längs söderväggen utan landade på motsatt sida. Men detta saknar betydelse i den kyrkliga symboliken. En kyrkobyggnad är en enda stor symbol, som i sin tur är fylld av symbolik som inte alltid syns självklar. Den stora, enkla symboliken är kyrkan som människans väg till Gud. Gud motsvaras av ljuset - detta uppstår i öster. Man träder in från världen genom porten i väster och färdas genom kyrkan i riktning mot Gud.

Förr fanns dopfunten, ensam eller i ett kapell, direkt innanför västporten. Här förklarade sig människan vilja bli kristen. Sedermera har funten ofta flyttats fram till koret, där hela församlingen kan se dopakten.

På triumfbågen, som skiljer långhuset från koret, hängde alltid förr, och fortfarande ofta, triumfkrucifixet: Kristus på korset, vänd mot sin församling.

Kristi högra sida är då mot norr. Den högra, goda sidan, som därför är Kristi moders sida, kvinnans sida. Före reformationen fanns runt om i kyrkorna smärre altare helgade till viktiga helgon. Ett Mariaaltare var vanligt, och fanns då längst fram i långhuset på norra sidan, dit Kristus på korset nästan pekade. Det finns kvar till exempel i S:t Olofs kyrka på Österlen.

Därför valde kyrkan norr som kvinnornas sida, inte för att bidra till ringaktning. Museerna är fulla av gamla målningar som visar den korsfäste Kristus på Golgata. Där framställs på samma sätt Maria och andra kvinnor på Kristi högra sida.

Heidi Avellan:

Uppgiften kommer från vetenskapssajten Science Nordic ( 28/9 ) och bakgrunden är att arkeologer i Bunge kyrka på Gotland hittat hårnålar, pärlor och andra objekt som bekräftat indelningen mellan könen i kyrkan. I Science Nordic kopplas kvinnornas placering till "the dark and cold forces of nature".