Brandattentatet i Lund misstänks ha varit ett hatbrott. Jehoshua Kaufman skriver om rädslan och hur hans tidigare optimism försvunnit: Vågar man som jude bo kvar i Sverige?

”And who by fire” sjunger Leonard Cohen och refererar till liturgin under den judiska försoningsdagen. Vem kommer att dö av eld i år, frågar sig judarna i sina böner. För som jude vet man att hatet, det eviga flammande hatet, finns där bakom.

Det brann i Lund för några nätter sedan och det brann i Göteborgs synagoga i december. Det har gått 80 år sedan novemberpogromerna (även kallad kristallnatten) men hatet har inte stillnat. Knappt ens tagit sig nya uttryck. Hotfulla brev kommer till enskilda och till församlingar. Galningar och extremisters hafsverk med dålig stavning tänker ni, vi och jag. Otäckt, men ingen riktig fara.

Men dessa galningar och extremister verkar ha gått från ord till handling. Judiska centralrådets ordförande Aron Verständig har sagt att brandattentatet i Lund har klara antisemitiska inslag. Den utsatta har fått flera hotbrev.

Nu liksom då tittar åskådarna på. För vad ska de göra? De har ju inget med detta att göra. Grannar kanske undrar om de ska undvika att bo i närheten av judar. Vem vet, elden sprider sig kanske till deras eget hus?

Så blir vi judar återigen skrämda och marginaliserade. Och det är skrämmande. Attackerna mot judar upphörde inte på 30-talet i Tyskland, på 1800-talet i Ryssland eller under den mörka medeltiden.

Vi judar är ett fåtal i detta landet. Våra röster kan inte fälla en regering eller lyfta ett parti till makten. Många länder har förlorat sin judiska befolkning, oftast på grund av förföljelse. Det brukar beskrivas som en förlust av en resurs, av människor och av kultur. Attityden från majoriteten verkar vara: Tja, så kan det gå.

”Det börjar med judarna” är ett uttryck som oftast används i tal på Förintelsens minnesdagar, manifestationer inför novemberpogromerna. För att påminna om att förföljelse mot judar ofta följs av förföljelse mot andra minoriteter, politiska grupperingar, intellektuella och oliktänkande. Och sedan diktatur och krig. Kanske närmar vi oss detta. Inte bara i Sverige utan i många länder i och utanför Europa. Man säger att det ”inte är som på 30-talet” men efter brandattackerna i Lund och Göteborg och mordet på Dan Uzan utanför synagogan i Köpenhamn 2015, börjar det kännas så för mig som jude. Ska jag fortsätta att blunda och tänka att det händer ju inte här?

Som den optimist jag har varit, brukade jag framhålla för mina barn att här kan vi känna oss säkra och trygga. Att Sverige är ett bra land för oss judar. Att folkhemmet har sina svagheter men någon förföljelse av judar accepteras ändå inte. Så ni behöver inte, som era mor- och farföräldrar, ha resväskorna packade. Ni behöver inte heller skaffa biljett till USA eller köpa lägenhet i Israel bara för att ”ifall ifall”!

Men det var innan det slängdes molotovcocktails mot judiska församlingen i Göteborg kvällen då ett fyrtiotal unga människor var där på fest. Och det var innan misstanken att ett hus i Lund brann för att där bodde en jude.

Jehoshua Kaufman. Psykolog, bosatt i Malmö och en av initiativtagarna till Kippavandringarna.