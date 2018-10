Asghar Farhadi prisas på Stockholms filmfestival

Fakta

1. Trött på Bergmanåret? Tänk om, här kommer en chans till nya insikter om demonregissören när tyska veteranen Margarethe von Trotta presenterar sin dokumentär "Searching for Ingmar Bergman" den 11 november. Då ska även filmfestivalens pristagare och Bergmanskådespelaren Gunnel Lindblom att närvara för ett samtal.

2. "Skate kitchen". Chrystal Moselles uppseendeväckande dokumentär "The wolfpack" visades häromåret på festivalen, och nu är hennes fiktionsfilmsdebut med och tävlar om huvudpriset Bronshästen. Filmen handlar om den unga Camille vars liv förändras när hon blir kompis med ett coolt gäng skejtande tjejer.

3. "My brilliant friend", HBO-serien baserad på Elena Ferrantes roman "Min fantastiska väninna" visas på festivalen, vars medlemmar får förhandstitta på de två första avsnitten den 12 november.

4. Pawel Pawlikowski slog igenom med Oscarsvinnande "Ida" och är nu tillbaka med Cannesprisade kärlekshistorien "Cold war" som utspelar sig i Polen under kalla kriget.

5. Robert Redford hävdar att den humoristiska krimstoryn "The old man & the gun", om bankrånaren Tucker, ska bli hans sista film. Bäst att passa på då.

6. Dario Argentos kultskräckis "Suspiria" har omtolkats av "Call me by your name"-regissören Luca Guadagnino. Tilda Swinton bär tydligen löspenis och reaktionerna har varit extremt blandade hittills. Ett måste.

7. Jonas Åkerlunds "Lords of chaos" handlar om det mytiska norska black metal-bandet Mayhem. Skräck, metal, död och destruktiva relationer utlovas.