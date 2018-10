Som vi sett under sista året innan valet och nu även när resultatet från valet blev klart, så är det många på högerkanten som vill kroka arm med högerextremister i syfte att nå makten. Hellre det än att på allvar hitta samarbetsform med till exempel Socialdemokraterna.

Detta kan man förfasas över men tittar man på det historiskt är det oftast den ”högra flanken” i den demokratiska stridslinjen som brukar vika först.

Självklart kan man gå tillbaka till Tyskland, Italien med flera länder som under tiden före andra världskriget hade politiker på högerkanten som trodde sig kunna tämja de extrema krafterna. Med katastrofala följder.

Men även i mer modern tid i Syd- och Mellanamerika samt delar av Afrika så är det i nästan samtliga fall som politiska ledare till höger som krokar arm med bundsförvanter på högerkanten som drar ned demokratier i militärdiktaturer, förföljelser, fascism, rasism med mera.

Det är också högerflanken i vår demokratiska stridslinje som oftast har varit dem som gör eftergifter eller till och med medhåll när icke-demokratiska ledare gör entré på den politiska scenen. Vilka är det som just nu gillar Putin och tycker det är ok med hans syn på människor, kvinnor och till och med är helt ok med hans invasion av ett grannland? Eller systematiska bombningar av civila i Syrien?

Här hemma så vill en del ledarskribenter och debattörer på högersidan att man gärna krokar arm med SD. I Hörby väljer M att göra så.

Detta är alltså mer en regel än ett undantag om vi ser historiskt. Det kommer vara Moderaternas oförmåga att hålla högerflanken stabil som kommer ge vår demokrati stora problem framöver. Och som därmed också går vårt lands största fiende genom tidernas ärende. Direkt eller indirekt.

Kommande period framåt kommer alltså bli avgörande om Moderaterna istället kan bli ett historiskt undantag, inte vika ned sig för extremisterna och inte låta vår ”demokratiska stridslinje” falla. Oavsett om det gäller regeringsbildning eller en kommunstyrelse. Men då krävs nog att ledande moderater ”tänker utanför sin vanliga box”.

Sebastian Merlöv

S-märkt kommunpolitiker och företagare, Lomma