Quarterbacken Colin Kaepernick spelar inte längre amerikansk fotboll. Efter sin knäböjande protest mot polisens rasdiskriminerande våld mot svarta i USA har han inget kontrakt med någon klubb i den amerikanska ligan NFL. Likväl är det hans ansikte tillsammans med textraden ”Believe in something, even if it means sacrificing everything.” som dominerar Nikes pågående reklamkampanj.

Kampanjen har dammat av Nikes gamla slogan ”Just do it”. Både den och uppmaningen att tro även om det betyder att offra allt pekar rakt in mot den så kallade amerikanska drömmen. Om du bara vill och tror tillräckligt mycket kan du bli vad du vill. Just do it.

Nikes engagemang av den protesterande fotbollsspelaren är ett uppenbart risktagande. Men företaget meddelar nu att det betalar sig i form av ökad försäljning, trots (eller eventuellt tack vare) protester i form av sönderklippta strumpor och brinnande skor från Nike. Aktien rapporteras dessutom ha stigit de senaste veckorna. Men Kaepernick spelar alltså inte längre fotboll. Så vad gör hans ansikte på reklamskärmen?

Kaepernicks knäböjande är en tydlig politisk handling. Den påminner om 200 meterslöparna Tommie Smiths och John Carlos höjda, svarta handskbeklädda knytnävar under OS i Mexiko 1968, i dag för exakt 50 år sedan. I detta avseende är protesten knappast ny. Det är heller inte nytt att Kaepernick har fått betala ett högt pris för sin protest och blivit utestängd från idrottandet som i hans fall också är ett arbete.

Det finns flera likheter mellan Kaepernicks och Smiths och Carlos protest. De senare stängdes av från OS-deltagande. Carlos kom därefter att arbeta för skoföretaget Puma. Båda protesterna kapitaliserades alltså av den idrottsliga kommersiella sfären, av vinstdrivande företag som knappast agerar altruistiskt. Bakom varje reklamkampanj ligger, med viss självklarhet, en ekonomisk kalkyl.

Har det inte hänt något under de 50 åren? Den stora skillnaden ligger i det massmediala genomslaget, vilket nog inte bara har att göra med internet och andra teknologier utan också i en utvecklad celebritetskultur. Colin Kaepernicks kändisstatus är numera så stor att han även söker varumärkesskydda sitt karakteristiska hår och skägg.

Om vi ska försöka koka ned det vi ser på reklampelaren kan man säga att politik och idrott hör ihop. Men till skillnad från politikens välkända rörelse in mot idrotten ser vi hur den kommersiella idrotten även rör sig in mot politiken. En slutsats borde kunna vara att det politiska här framträder, mer än någonsin, som en kommersiell möjlighet.

Kanske är det en varningssignal om att något håller på att hända på det politiska området. Vi skulle kunna dra en parallell till Trumps överraskande vinst i det amerikanska presidentvalet 2016, vilket ju också kan beskrivas som en kommersialisering av politiken. Nike har gjort en liknande rörelse in mot politiken, otvivelaktigt för att tjäna pengar på den men eventuellt också för att påverka den.